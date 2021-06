Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tentative d’Al-Khelaïfi pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 13 juin 2021 à 7h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain est annoncé comme l’un des clubs les plus intéressés par Cristiano Rinaldo, star de la Juventus.

A 36 ans, Cristiano Ronaldo semble prêt à se lancer un nouveau défi. Après trois années passées à la Juventus, le quintuple Ballon d’Or souhaiterait trouver un club capable de lui offrir une dernière Ligue des Champions. Cela pourrait bien être le cas du Paris Saint-Germain, un club qui plait au Portugais et qui vient d’enchainer une finale et une demi-finale européenne en un an. L’autre piste concernerait Manchester United, ancien club de Cristiano Ronaldo, qui pourrait notamment s’appuyer sur un échange avec Paul Pogba.

Aucune offre n’est encore arrivée