Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie surprenante de Mbappé sur sa prolongation !

Publié le 12 juin 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que sa décision est très attendue concernant la suite de sa carrière, Kylian Mbappé n’est pas sous pression. Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant du PSG semble en effet satisfait de la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui.

Depuis de nombreux mois, le PSG discute avec Kylian Mbappé pour le convaincre de prolonger son bail, courant jusqu’en juin 2022. Mais jusqu’à maintenant, Leonardo n’est pas parvenu à ses fins, et il faudra probablement attendre la fin de l’Euro pour en savoir plus sur l’avenir du champion du monde tricolore. « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider, a-t-il indiqué Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a confié Mbappé ce samedi dans France Football . Une situation qui pourrait mettre l’attaquant sous pression puisque sa réponse est attendue par tout le monde, que cela soit au PSG, mais également au Real Madrid, déterminé à s’attacher ses services. Cependant, le Bondynois affiche un calme surprenant au moment d’évoquer le sujet dans l’hebdomadaire français.

« Je me retrouve sous le feu des projecteurs dans l’attente de ma décision. Et moi j’aime ça »