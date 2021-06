Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait toucher le jackpot à Paris !

Publié le 12 juin 2021 à 17h10 par H.G.

Bien qu’il n’ait pas prolongé son contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait fixé de grosses exigences salariales à sa direction si jamais il décide de rester au sein du club de sa ville natale.

« Pourquoi je prends autant de temps pour décider de mon avenir ? Je n'ai pas forcément besoin d'aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi ? Je n'ai pas encore la réponse », a expliqué Kylian Mbappé dans un entretien accordé à France Football paru ce samedi. Ce faisant, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a une fois de plus laisser planer le suspense quant à son avenir dans la capitale française, où il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Cependant, si tout est encore ouvert dans le dossier, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà fixé ses potentielles futures exigences salariales à la direction du PSG.

Des bonus à la Neymar pour Kylian Mbappé en cas de prolongation ?