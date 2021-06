Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur le feuilleton Harry Kane !

Publié le 13 juin 2021 à 12h45 par A.D.

Harry Kane a ouvert clairement la porte à un départ de Tottenham car il veut jouer la Ligue des Champions et remporter des titres. Interrogé sur l'avenir de son numéro 10, Daniel Levy a fait passer un message clair.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Harry Kane est un véritable mystère. Alors que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, le buteur anglais a fait part de ses envies d'ailleurs. Assoiffé de titres, Harry Kane veut changer de club pour enfin garnir son armoire à trophée. Un message que le PSG aurait très bien reçu. En effet, Leonardo serait prêt à profiter de la situation pour tendre les bras à Harry Kane cet été. Mais qu'en pense Tottenham ?

«Nous ferons ce qui est bon pour le club»