Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 13 juin 2021 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Alors qu'il serait de plus en plus proche de quitter le Real Madrid, l'international espagnol aurait approché la direction des Citizens.

Une prolongation ou un départ ? Sergio Ramos serait toujours au coeur d'un énorme dilemme. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine du Real Madrid serait encore loin d'être fixé quant à son avenir. Alors qu'il peinerait à trouver un terrain d'entente avec Florentino Pérez, Sergio Ramos serait dans le collimateur du PSG et de Manchester City, bien décidés à réaliser un énorme coup à 0€. D'ailleurs, Sergio Ramos se préparerait déjà à un possible départ chez les Citizens .

Le clan Sergio Ramos aurait approché Pep Guardiola