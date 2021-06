Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau concurrent colossal pour Kingsley Coman ?

Publié le 14 juin 2021 à 16h00 par La rédaction

Kingsley Coman souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été. Sous contrat jusqu'en 2023, l’ailier français aurait refuser une offre de prolongation de ses dirigeants. Et en plus du FC Barcelone, Chelsea serait également dans la course...

Cela pourrait être l'un des feuilletons de ce mercato estival. Kingsley Coman refuserait d'étendre son contrat au Bayern Munich. L’ancien joueur du PSG n'aurait pas apprécié l’offre de prolongation du champion d’Allemagne, estimée à 12M€ par an, soit un salaire inférieur à celui de Leroy Sané. Du côté de Barcelone, Xavi apprécierait beaucoup le Français. Malgré la confirmation de Ronald Koeman comme entraîneur du Barça, Xavi penserait déjà au futur et aimerait faire venir Coman le jour où il prendra place sur le banc catalan. Barcelone suivrait tout de même la situation du Français.

Chelsea s'intéresserait aussi à Coman

Comme le révèle le journaliste Saber Desfarges, Barcelone ne serait pas seul sur le dossier Kingsley Coman. Chelsea serait également intéressé par l'ailier français. De son côté, le Bayern Munich se montre inflexible et ne compterait pas lâcher son joueur à moins d'une offre conséquente. La saison passée, le joueur de 25 ans a disputé 39 matchs sous le maillot bavarois et était un élément clé d’Hansi Flick. En rejoignant la Liga ou la Premier League, Coman aurait l'occasion de briguer un autre grand championnat, après avoir remporté 2 Ligue 1 avec le PSG, 2 Serie A avec la Juventus et 6 Bundesliga avec le Bayern.