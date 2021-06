Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour cet indésirable de Koeman !

Publié le 14 juin 2021 à 14h15 par La rédaction

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait bien être sur le départ cet été. Si le PSG est intéressé par le Bosnien, la Juventus l'est également depuis le retour de Massimiliano Allegri. Des premiers contacts auraient même été établis entre les deux hommes.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2020, Miralem Pjanic a connu une adaptation très compliquée. En effet, le Bosnien n’a pas gagné la pleine confiance de Ronald Koeman, et son temps de jeu s’en est fortement ressenti (seulement 13 titularisations toutes compétitions confondues). Ainsi, l’ancien joueur de l’OL se chercherait une porte de sortie dès cet été. Et le milieu de terrain de 31 ans aurait toujours la cote puisque le PSG ne serait pas contre le récupérer. Leonardo chercherait du renfort à ce poste et Miralem Pjanic serait une bonne option. Néanmoins, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier puisque Massimiliano Allegri voudrait voir son ancien joueur le rejoindre à la Juventus. Et la Vieille Dame pourrait devenir un grand problème pour le directeur sportif parisien.

« Ici, tu seras à nouveau un joueur de premier plan »