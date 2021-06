Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a déjà tout prévu pour cet énorme chantier !

Publié le 14 juin 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors que les caisses du FC Barcelone ont été fortement touchées par la crise liée au coronavirus, Joan Laporta aurait pris de grandes décisions pour rééquilibrer les comptes du club. En effet, le président du Barça compterait procéder à une énorme opération dégraissage. Dans cette optique, Samuel Umtiti et Clément Lenglet devraient être sacrifiés, tandis que Gerard Piqué pourrait voir son salaire être diminué.

La crise liée au coronavirus est loin d'avoir épargné le FC Barcelone. En effet, le Barça serait contraint de faire face à de gros soucis d'ordre financier. Des problèmes économiques qui perturberaient considérablement le recrutement de Joan Laporta. Fortement impacté par la crise, le président du FC Barcelone serait dans l'obligation de réaliser un recrutement malin. Parfaitement conscient de la situation de son club, Joan Laporta a déjà réussi à recruter deux joueurs à 0€ : Sergio Agüero et Eric Garcia. Libres de tout contrat avec Manchester City le 30 juin, les deux hommes ont décidé de rallier le FC Barcelone cet été. Alors que Memphis Depay, lié à l'OL jusqu'au 30 juin, devrait suivre, Joan Laporta aimerait également recruter un tout nouveau défenseur central. Ce qui devrait pousser Samuel Umtiti et Clément Lenglet vers la sortie.

Samuel Umtiti et Lenglet poussés vers la sortie ?

Selon les informations de Marca de ce lundi matin, le FC Barcelone serait déterminé à se séparer de Samuel Umtiti. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Barça, le champion du monde français est en grande difficulté ces dernières saisons. La faute à de gros pépins physiques. Alors qu'il aurait perdu patience avec Samuel Umtiti, le Barça voudrait à tout prix s'en débarrasser cet été. Malgré la forte volonté de l'ancien de l'OL de rester en Catalogne, Joan Laporta souhaiterait plus que tout lui claquer la porte au nez. D'autant qu'en plus de ses problèmes de blessure, Samuel Umtiti est un énorme poids pour les caisses du club, puisqu'il serait parmi les 8 joueurs les mieux payés du FC Barcelone. Alors que la volonté de se séparer de Samuel Umtiti serait unanime à Barcelone - ni Ronald Koeman, ni le club ne le jugerait nécessaire - le joueur aurait été informé de l'intention de sa direction de s'en séparer. En effet, les hautes sphères catalanes aurait expliqué clairement à Samuel Umtiti qu'il devait se trouver un nouveau club. Et alors qu'ils seraient persuadés de pouvoir lui faire entendre raison, les dirigeants du Barça chercheraient également de leur côté un point de chute à Samuel Umtiti. Et vraisemblablement, la destination la plus probable pour Samuel Umtiti serait la Ligue 1, car c'est en France qu'il aurait le plus la cote. Sachant qu'un départ libre aurait été mis sur le tapis, le FC Barcelone ne compterait en aucun cas laisser partir Samuel Umtiti sans récupérer quelques millions d'euros en échange. Toujours selon Marca , Joan Laporta voudrait récupérer une somme comprise entre 5 et 10M€ pour le départ de Samuel Umtiti.

Un transfert à 5-10M€ en Ligue 1 pour Samuel Umtiti ?

Par ailleurs, le FC Barcelone aurait deux autres cas à régler : Clément Lenglet et Gerard Piqué. D'une part, Joan Laporta espérerait également vendre son deuxième défenseur central français. D'autre part, le président du Barça voudrait réajuster le contrat, et surtout le salaire, de Gerard Piqué pour alléger les comptes du club. Reste à savoir si Joan Laporta parviendra à remplir toutes ces missions et s'il réussira à dénicher un tout nouveau défenseur central en plus d'Eric Garcia.