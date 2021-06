Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un énorme coup à jouer avec ce joueur de Guardiola !

Publié le 14 juin 2021 à 11h00 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, Aymeric Laporte serait emballé par l'idée de poser ses valises en Catalogne cet été. Conscient qu'il lui sera difficile de rejoindre le Barça lors du mercato estival, l'international espagnol ferait le forcing auprès de la direction de Manchester City pour obtenir gain de cause.

Malgré l'arrivée d'Eric Garcia, Joan Laporta serait toujours en quête d'un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le président du Barça aurait coché plusieurs noms, et notamment celui d'Aymeric Laporte. Selon les dernières informations de Sam Lee, journaliste chez The Athletic , l'international espagnol serait prêt à répondre favorablement à l'intérêt du FC Barcelone, car il voudrait revenir en Espagne. Et pour parvenir à ses fins, Aymeric Laporte pourrait employer les grands moyens.

Aymeric Laporte fait le forcing pour rejoindre le Barça