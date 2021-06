Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola pourrait faire le bonheur du Barça !

Publié le 14 juin 2021 à 5h45 par T.M.

Arrivés à Barcelone en provenance de Manchester City, Sergio Agüero et Eric Garcia pourraient bien retrouver d’anciennes connaissances en Catalogne. Explications.

L’axe Barcelone-Manchester a déjà chauffé lors de ce mercato. En effet, arrivé au terme de leur contrat, Eric Garcia et Sergio Agüero ont posé leurs valises en Catalogne, faisant désormais partie de l’effectif de Ronald Koeman. Mais cela serait loin d’être terminé entre les Blaugrana et les Citizens. Plusieurs joueurs de Pep Guardiola intéresseraient le Barça à l’instar de Laporte, Sterling, Mahrez, Gündogan ou encore Bernardo Silva et en coulisse, une grosse opération pourrait bien se monter.

Guardiola discute !