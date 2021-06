Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte s'ouvre pour la succession de Mbappé !

Publié le 14 juin 2021 à 5h15 par A.M.

A l'affût sur le marché dans le cas où Kylian Mbappé venait à partir, le PSG s'intéresserait à Harry Kane. Et Daniel Levy ne semble fermer aucune porte.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail, ce qui jette un froid sur son avenir. Par conséquent, le PSG aurait activé différentes pistes afin d'anticiper un éventuel départ de son Champion du monde. L'une d'entre elles mènerait à Harry Kane que Mauricio Pochettino connaît très bien. D'ailleurs, Daniel Levy, président de Tottenham, ne ferme aucune porte en attendant que Fabio Paratici, nouveau directeur sportif de Spurs , n'ait tranché.

Le porte n'est pas fermée pour Kane