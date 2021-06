Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’est pas rendu dans ce dossier ultra-sensible…

Publié le 14 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé continue de botter en touche concernant son avenir. Et le Qatar doit prendre son mal en patience dans ce dossier délicat…

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », indiquait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe , et le président du PSG assure donc avec une certaine assurance que Kylian Mbappé allait prolonger cet été dans la capitale. Pourtant, malgré ce discours fort de la part du dirigeant qatari, l’attaquant français du PSG se montre quant à lui beaucoup plus mystérieux…

« Cela ne m’intéresse pas »