Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour l'avenir de cet indésirable !

Publié le 13 juin 2021 à 23h30 par La rédaction

Cet été, le Barça doit vendre s’il veut investir. Et parmi les joueurs sur le départ, Junior Firpo serait proche de trouver une porte de sortie. Le latéral gauche espagnol serait effectivement suivi par West Ham et Southampton.

Barcelone n’a pas tardé à commencer son mercato avec les arrivées gratuites d’Eric Garcia et Sergio Aguero. Mais maintenant, Joan Laporta doit vendre. En difficulté financièrement, le Barça a besoin de liquidités s’il veut acheter. Et parmi les joueurs à vendre, on retrouve Junior Firpo. Depuis son arrivée en Catalogne, le latéral gauche espagnol n’a jamais pu s’imposer et bousculer la hiérarchie.

West Ham et Southampton intéressés