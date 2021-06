Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est stoppé net pour De Ligt !

Publié le 13 juin 2021 à 23h00 par A.C.

De retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta semble rêver d’un gros coup avec Matthijs de Ligt.

En Catalogne, on semble mal digérer les échecs. Suivi de très près en 2019, Matthijs de Ligt a préféré rejoindre la Juventus plutôt que le FC Barcelone, ne suivant donc pas son coéquipier Frenkie de Jong. L’heure serait venue de se rattraper, puisque Joan Laporta souhaiterait absolument le recruter lors de ce mercato estival. La presse espagnole a notamment évoqué un possible échange avec Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann, une version totalement démentie par les médias italiens. Du côté de la Juventus, on a en effet plusieurs fois expliqué ne pas vouloir se séparer de l’international néerlandais.

Allegri ferme la porte à double tour pour De Ligt