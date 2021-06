Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel indice dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 13 juin 2021 à 22h15 par A.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait être l’un des grands acteurs de ce mercato.

Un joueur comme Paul Pogba ferait saliver n’importe quel club... encore plus s'il ne lui reste qu’un an de contrat ! Mino Raiola a déclaré vouloir l’emmener très loin de Manchester United, mais peu de clubs semblent pourvoir accueillir le Français. Le Real Madrid semble avoir perdu du terrain depuis le départ de Zinedine Zidane et ça semble désormais se jouer entre le Paris Saint-Germain et la Juventus. A Turin, on penserait d’ailleurs à un échange entre Pogba et Cristiano Ronaldo, qui pourrait retrouver l’un de ses anciens clubs.

