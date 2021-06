Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte se ferme pour Mauro Icardi

Publié le 13 juin 2021 à 19h45 par A.C.

Peu utilisé cette saison, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato estival.

L’aventure parisienne de Mauro Icardi est passée par des hauts et des bas, mais désormais la fin semble proche. Le joueur a récemment clamé haut et fort vouloir rester au Paris Saint-Germain, mais Leonardo semble avoir d’autres plans. Ces dernières semaines la presse italienne a beaucoup parlé d’un possible échange entre Icardi et Cristiano Ronaldo, grand rêve des propriétaires qataris depuis leur arrivée au PSG. Avec cette opération, Leonardo bouclerait l’arrivée d’une star mondiale et la Juventus recruterait enfin Icardi, suivi depuis son explosion à la Sampdoria.

A Milan on lorgnerait plutôt Marcos Paulo