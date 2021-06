Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous est pris pour l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 12 juin 2021 à 16h15 par T.M.

Venant de terminer sa deuxième saison au PSG, Mauro Icardi voit son nom de plus en plus être annoncé sur la liste des partants. Et cet été, cela pourrait bien se décanter pour l’Argentin.

Partira, ne partira pas ? Ces dernières semaines, les questions ont été nombreuses concernant l’avenir de Mauro Icardi. Alors que le PSG a lâché 50M€ pour l’ancien de l’Inter Milan, cet investissement n’a pas forcément été rentabilisé. Ainsi, cet été, l’Argentin pourrait être poussé vers la sortie et un retour en Italie a énormément fait parler. Néanmoins, comme l’a expliqué Fabrizio Romano, bien que Mauro Icardi plairait toujours en Serie A, il n’y aurait rien de concret avec la Juventus, l’AS Rome ou le Milan AC. Une tendance qui pourrait rapidement changer dans les prochaines semaines…

Le Milan AC reste à l’affût !