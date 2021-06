Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba est très attendu à Paris !

Publié le 13 juin 2021 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur une éventuelle arrivée de Paul Pogba au PSG, Presnel Kimpembe ne cache qu'il aimerait bien voir son compatriote débarquer à Paris.

« Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) ». Ces derniers jours, Paul Pogba a ironisé concernant une éventuelle arrivée au PSG. Mais Presnel Kimpembe y croit.

« N’importe quel club serait ravi de l’accueillir»