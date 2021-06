Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce intrigante sur l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 13 juin 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Si l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore très incertain, son coéquipier Presnel Kimpembe continue d’entretenir tout le suspense sur l’issue de ce feuilleton.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair concernant l’avenir de Kylian Mbappé, assurant qu’il finirait par prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022 : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », a indiqué Al-Khelaïfi. Mais l’issue de ce feuilleton est toujours aussi incertaine, et le défenseur du PSG Presnel Kimpembe a entretenu le mystère sur Mbappé.

« N’importe quel club serait ravi de l’accueillir »