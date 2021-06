Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe lance un gros appel du pied à Pogba !

Publié le 12 juin 2021 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 18h50

Présent en conférence de presse ce samedi, Presnel Kimpembe a été interrogé sur l’avenir de Paul Pogba, qu'il accueillerait volontiers au PSG.

Contrairement à l’été dernier, le PSG a démarré très fort son mercato. Georginio Wijnaldum s'est engagé pour les trois prochaines années tandis que Gianluigi Donnarumma devrait prochainement débarquer, sauf retournement de situation. En plus de ces dossiers, Leonardo garde un œil sur la situation de Paul Pogba, à qui il reste un an de contrat avec Manchester United. D'après ESPN , le PSG s'intéresserait de près à l'international français, un dossier sur lequel a été interrogé Presnel Kimpembe ce samedi, en conférence de presse.

« N’importe quel club serait ravi de l’accueillir »