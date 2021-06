Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce de Kimpembe sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 12 juin 2021 à 17h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé se fait attendre concernant sa prolongation, Presnel Kimpembe s’est prononcé sur la décision tant attendue de son coéquipier au PSG.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision, alors qu’il s’apprête à entrer en lice à l’Euro avec l’équipe de France. D’après RMC , le Bondynois devrait attendre la fin de la compétition avant d’annoncer son choix pour son avenir, et dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé n’a pas caché ses doutes : « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. »

« Il fera le bon choix pour son avenir »