Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est attendu dans un autre club…

Publié le 13 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Moussa Sissoko s’est confié sur les spéculations au sujet de l’avenir incertain du technicien argentin sur le banc du PSG. Et il lui lance un appel du pied à peine déguisé…

Nommé sur le banc du PSG en janvier dernier pour venir succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino fait l’objet de nombreuses spéculations depuis quelque temps. L’entraîneur argentin serait en effet en froid avec Leonardo, et selon certaines sources, il envisagerait de quitter le PSG dans l’optique d’un retour sur le banc de Tottenham. Moussa Sissoko, qui a côtoyé Pochettino chez les Spurs , a évoqué ce dossier samedi dans les colonnes du Parisien.

« Les joueurs de Tottenham ne seraient pas contre son retour »