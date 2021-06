Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Euro va totalement relancer le feuilleton Pogba !

Publié le 13 juin 2021 à 0h45 par A.C.

Les prestations de Paul Pogba avec la France devraient être scrutées de très près ces prochaines semaines.

Son contrat se termine en juin 2022 et un départ semble plus que jamais possible. Il fait dire que Paul Pogba n’a jamais semblé pleinement assimilé au projet de Manchester United et les différentes sorties cinglantes de son agent Mino Raiola, n’ont pas vraiment arrangé les choses. Leonardo aimerait bien le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain, mais comme souvent ces dernières années, c’est un retour à la Juventus qui est évoqué. En Italie, on parle notamment d’un possible échange avec Cristiano Ronaldo, qui retrouverait le club qui l’a révélé par le passé.

La Juve va se déplacer pour Pogba