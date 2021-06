Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a une occasion à saisir avec ce joueur de Guardiola !

Publié le 13 juin 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2021 à 22h19

Après avoir recruté Eric Garcia, Joan Laporta voudrait encore renforcer son secteur défensif cet été. Pour cela, le président du FC Barcelone pourrait tenter de faire venir Aymeric Laporte. Le défenseur mancunien ne serait pas contre l’idée de revenir en Espagne.

Joan Laporta et le FC Barcelone l’ont remarqué cette année, le secteur défensif catalan a besoin de renouveau. Pour cela, le président barcelonais s’est montré actif sur le marché des transferts, avec la venue d’Eric Garcia, mais ne compte pas s’arrêter là. Pour préparer l’après Gerard Piqué notamment, Matthijs de Ligt et Aymeric Laporte seraient ciblés par le FC Barcelone. Ce dernier, en manque de temps de jeu à Manchester City, aurait des envies d’ailleurs, et ne serait pas contre un retour en Espagne.

Laporte intéressé par un retour en Espagne

En effet, selon les informations du journaliste Sam Lee, Aymeric Laporte serait séduit à l’idée de revenir en Espagne. Le défenseur espagnol avait déjà informé son club qu’il voulait partir, et Manchester City ne serait pas opposé à un départ si une bonne offre arrivait sur la table. Pour se relancer, Aymeric Laporte pourrait donc rejoindre le FC Barcelone dès cet été, et viendrait renforcer un secteur défensif plutôt pauvre. Joan Laporta réaliserait lui un nouveau bon coup sur le marché des transferts.