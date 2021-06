Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement de Laporta directement influencé… par Guardiola ?

Publié le 13 juin 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est en quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu, Joan Laporta se serait entretenu avec Pep Guardiola au sujet du recrutement estival du club catalan.

Après une saison en-dessous des attentes, le FC Barcelone entend redresser la barre dès le prochain exercice. Dans cette optique, le club catalan souhaite recruter dans de nombreux secteurs de jeu afin de renouveler son effectif, tout en dégraissant celui-ci. Et après les arrivées libres de Sergio Agüero et d’Eric Garcia ainsi que la venue probable de Memphis Depay, il se pourrait que Joan Laporta pioche du côté de Manchester City…

