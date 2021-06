Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Hakimi... Une grosse promesse faite par Doha à Mbappé ?

Publié le 13 juin 2021 à 20h30 par A.C.

Alors que le Paris Saint-Germain attend toujours une réponse de la part de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin 2022, au Qatar on a un plan infaillible pour accélérer les choses.

Souvent interrogé sur son avenir, Kylian Mbappé a toujours été très clair : l’argent ne dictera pas sa carrière. Ce ne sont donc pas les zéros qui pourraient le convaincre de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, mais plutôt le projet sportif. Ainsi, certains assurent que Mbappé aurait réclamé tel ou tel renforcement au PSG pour prolonger son contrat, qui se termine dans seulement un an. Une version démentie par le principal concerné. « Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président (Nasser Al-Khelaïfi) ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG » a assuré ce dimanche en conférence de presse Mbappé, refusant d’évoquer son avenir. « Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe ». Pas vraiment de quoi rassurer Leonardo et le PSG, alors qu’en Espagne on assure que Karim Benzema travaillerait dans l’ombre, afin d’attirer Mbappé au Real Madrid.

Le mercato qui pourrait tout changer pour Mbappé