Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un autre très joli coup !

Publié le 13 juin 2021 à 15h45 par A.M.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG aurait bouclé une autre opération à 0€ puisque selon la presse italienne tout serait réglé pour la venue de Gianluigi Donnarumma.

En ce début de mercato, le PSG semble bien décidé à saisir toutes les opportunités sur le marché. En effet, le club de la capitale s'est attaché les services de Georginio Wijnaldum, qui a débarqué libre en provenance de Liverpool, et alors que les négociations semblent bloquées pour le transfert d'Achraf Hakimi, le PSG s'apprête à frapper un nouveau grand coup à 0€ avec Gianluigi Donnarumma.

Tout serait bouclé pour Donnarumma