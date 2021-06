Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le joli coup de Longoria au FC Barcelone se confirme !

Publié le 13 juin 2021 à 19h10 par H.G. mis à jour le 13 juin 2021 à 19h12

Alors que la presse espagnole annonce ce dimanche que l’Olympique de Marseille est intéressé par le jeune barcelonais Konrad de la Fuente, cette tendance est maintenant confirmée en France. Cependant, rien ne serait encore bouclé dans l’optique de sa venue.

L’été promet d’être agité du côté de l’Olympique de Marseille ! En effet, Pablo Longoria entend organiser une revue de l’effectif du club phocéen, chose qui passera naturellement par de nouvelles arrivées au sein de celui-ci. Et pour combler le vide laissé par le départ de Florian Thauvin en attaque, le président de l’OM penserait à Konrad de la Fuente selon les informations dévoilées ce dimanche par Gerard Romero et Matteo Moretto.

Intérêt confirmé, mais rien ne serait encore avancé pour Konrad de la Fuente !