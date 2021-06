Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : L’AC Milan ne lâche rien pour Olivier Giroud !

Publié le 13 juin 2021 à 21h28 par H.G.

Alors qu’il a tout récemment prolongé son contrat à Chelsea pour une saison supplémentaire, Olivier Giroud pourrait bel et bien prendre la direction de l’AC Milan cet été.