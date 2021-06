Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier Giroud ?

Publié le 7 juin 2021 à 9h50 par Alexis Bernard

Si Chelsea a activé l’année optionnelle de son contrat pour le prolonger d’une saison, Olivier Giroud reste une proie du mercato estival.

Avec un contrat qui se terminait au 30 juin, Olivier Giroud commençait à sérieusement envisager un avenir loin de Chelsea. Et pour l’attaquant français, les pistes ne manquent pas depuis un an. Chaudement courtisé par la Lazio Rome l’année passée, c’est au tour du Milan AC de faire le forcing pour tenter de le récupérer, libre. Comme révélé par le10sport.com, les Milanais étaient même en pole position dans ce dossier. Mais contre toute attente, Chelsea a activé l’année de contrat qui lui permet de prolonger son buteur un an de plus (juin 2022).

Giroud toujours partant