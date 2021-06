Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine du départ de Leonardo ?

Publié le 7 juin 2021 à 9h45 par A.M.

Très attendu cet été sur le marché des transferts, Leonardo sera également scruté sur le dossier Mbappé. Et si le Français ne prolonge pas, l'avenir du directeur sportif du PSG pourrait être très menacé.

Revenu au poste de directeur sportif du PSG durant l'été 2019, Leonardo a connu des hauts et des bas depuis son retour. Critiqué sur son recrutement estival, malgré la crise du Covid, mais également pointé du doigt pour ses relations conflictuelles avec Thomas Tuchel et désormais avec Mauricio Pochettino, Leonardo ne ferait plus l'unanimité au sein de l'état-major du PSG. Et si son avenir à court-terme ne semble pas menacé, le directeur sportif brésilien sera néanmoins attendu au tournant sur de nombreux dossiers cet été, et bien évidemment, la prolongation de Kylian Mbappé arrive en haut de la pile.

Si Mbappé ne prolonge pas...