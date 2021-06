Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les plans de Pérez plombés... par deux stars d'Ancelotti ?

Publié le 13 juin 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid et son président Florentino Pérez, souhaitent renouveler l’effectif madrilène cet été pour devenir plus compétitif, Isco et Marcelo eux, n’auraient aucune envie de partir.

Après le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid va entrer dans un nouveau cycle avec Carlo Ancelotti, et pour cela, le club madrilène se doit de faire le tri dans son effectif. Florentino Pérez compte bien renouveler l’équipe, pour apporter de la fraîcheur et du talent à un groupe qui en aura grandement besoin s’il veut reconquérir l’Europe. Alors que le nouveau coach madrilène Carlo Ancelotti compte bien s’appuyer sur Gareth Bale, d’autres vétérans comme Isco et Marcelo seraient poussés vers la sortie. Seulement, les deux joueurs sont en fin de contrat dans un an, et ne comptent pas partir de sitôt du Real Madrid.

Isco et Marcelo ne comptent pas partir cet été