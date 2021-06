Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir payer le prix fort dans ce dossier chaud !

Publié le 14 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités de l’OM en cette période de mercato estival, Mattéo Guendouzi ne sera pas lâché par Arsenal à seulement 10M€. Pablo Longoria devra prévoir davantage…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le 17 mai dernier, Mattéo Guendouzi se rapproche sensiblement de l’OM. Le milieu de terrain d’Arsenal, sous contrat jusqu’en juin 2022, sort d’une saison en prêt au Hertha Berlin et n’entre plus dans les plans des Gunners . Pablo Longoria entend bien sauter sur l’affaire et relancer le jeune international espoirs français, mais pour cela, le président de l’OM devra prévoir un gros budget.

L’OM doit encore négocier pour Guendouzi…

La Provence a annoncé dimanche que les négociations se poursuivent entre l’OM et Arsenal, qui attend une offre supérieure aux 10M€ proposés jusqu’ici pour Mattéo Guendouzi. Pablo Longoria devra donc revoir son offre à la hausse pour enfin parvenir à boucler ce dossier brûlant du moment à l’OM.