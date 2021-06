Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel échec se confirme pour Leonardo avec cette pépite !

Publié le 13 juin 2021 à 22h45 par D.M.

Formé au PSG, Maxen Kapo ne devrait pas prolonger son contrat avec le club parisien. Le milieu de terrain va s'engager avec Lausanne Sport.

A chaque mercato, Leonardo est confronté aux départs de nombreuses pépites issues du centre de formation. En manque de temps de jeu, plusieurs titis parisiens ont décidé, ces dernières années, de quitter le PSG et de rejoindre une nouvelle équipe. Lors du dernier mercato estival par exemple, le directeur sportif n’était pas parvenu à convaincre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Et dans les prochains jours, un autre espoir du PSG devrait officialiser son départ.

Maxen Kapo vers la Suisse