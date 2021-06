Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme sérieusement pour cette pépite de Pochettino !

Publié le 12 juin 2021 à 17h15 par D.M.

Agé de 20 ans, Maxen Kapo ne parvient pas à trouver d'accord avec ses dirigeants au sujet d'une prolongation et pourrait prendre la direction de la Suisse lors de ce mercato estival.

Ces dernières années, nombreux ont été les joueurs issus du centre de formation qui ont décidé de quitter le PSG afin de trouver du temps de jeu ailleurs. L’été dernier, le club parisien s’est notamment séparé de Tanguy Kouassi, mais aussi d’Adli Aouchiche, qui est parvenu à s’imposer à l’ASSE sous les ordres de Claude Puel. Et lors de ce mercato, plusieurs pépites pourraient imiter les deux joueurs. Formé au PSG, Edouard Michut s’interrogerait sur son avenir tout comme Maxen Kapo.

Un départ en Suisse pour Kapo ?