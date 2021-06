Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'issue du dossier Coutinho déjà connue pour l'OM ?

Publié le 12 juin 2021 à 20h10 par D.M.

A en croire la presse espagnole, l'OM serait bien intéressé par Philippe Coutinho, plus en odeur de sainteté au FC Barcelone. Mais de nombreux obstacles se présentent devant le club marseillais.

Le mercato de l’OM va être animé. Comme indiqué par Frank McCourt, le club marseillais s’attend à accueillir douze recrues lors de cette période. Pablo Longoria a déjà bouclé l’opération Gerson et devrait bien continuer à se renforcer en piochant notamment au FC Barcelone. La journaliste brésilienne Raisa Simplicio a été la première à évoquer un possible intérêt de l’OM pour Philippe Coutinho, sous contrat jusqu’en 2023 avec la formation blaugrana : « J ’ai entendu certaines rumeurs qui font état d'une approche des dirigeants de l’Olympique de Marseille auprès des agents de Philippe Coutinho, mais de mon côté, je ne peux pas confirmer, je n’ai pas d’informations précises. Mais c’est effectivement un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli et quand il arrive dans un club il exige énormément de recrues. Et je sais que Coutinho est un joueur qui plaît énormément, donc cela ne m’étonnerait pas qu’il y ait une tentative d’approche pour sonder le clan du joueur brésilien ». Un intérêt confirmé ce samedi par la presse espagnole.

L'OM s'est penché sur le cas Coutinho, mais...