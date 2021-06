Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un prestigieux prétendant pour ce cadre de Puel ?

Publié le 12 juin 2021 à 19h10 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le Milan AC penserait à Mahdi Camara, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'ASSE.

Mahdi Camara est l’une des rares satisfactions de l’ASSE cette saison. Agé de 22 ans, le milieu de terrain s’est installé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Claude Puel en réalisant de bonnes performances. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues en Europe. De nombreuses équipes voudraient accueillir Camara dans leur groupe, mais l’entraîneur de l’ASSE est bien décidé à conserver son joueur. « Ma priorité, c’est de conserver tous les joueurs qu’on forme. C’est mon vœu pieux. C’est important surtout quand on n’est pas en capacité de recruter » avait-il confié en avril dernier.

Camara dans le viseur du Milan AC