Mercato - Real Madrid : Les confidences d'Eden Hazard sur le départ de Zidane !

Publié le 12 juin 2021 à 21h00 par D.M.

Eden Hazard est revenu sur la décision de Zinédine Zidane, de quitter le Real Madrid et de ne pas disputer la saison 2021/2022 sur le banc espagnol.

Une page importante s’est tournée au Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des champions à trois reprises en tant qu’entraîneur, Zinédine Zidane a décidé de ne pas aller au bout de son contrat, soit jusqu’en 2022, et de quitter le club espagnol. Un départ qui a secoué le vestiaire. Quelques instants après le communiqué publié par le Real Madrid, de nombreux joueurs ont tenu à remercier Zidane. Ce samedi, Eden Hazard est revenu sur son départ et a, lui aussi, rendu hommage à son ancien entraîneur.

« Ça m'a fait mal de le voir partir »