Mercato - PSG : Leonardo prêt à se lancer dans une énorme bataille avec Marcelo Bielsa ?

Publié le 12 juin 2021 à 15h45 par La rédaction

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG serait intéressé par Ben White. Cependant, il ne serait pas le seul sur le joueur de Brighton.

Leonardo s'active sur toutes les lignes. Après avoir recruté gratuitement le milieu de terrain Georginio Wijnaldum, le directeur sportif du PSG serait sur le point de boucler l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien de but. L'Italien est en fin de contrat à l'AC Milan et pourrait s'engager lui aussi librement dans la capitale. Désormais, Leonardo aurait des pistes en Premier League pour renforcer la défense centrale, en attendant peut-être aussi Achraf Hakimi au poste d'arrière droit.

Ça va se battre pour White !