Mercato - PSG : La nouvelle annonce retentissante de Kylian Mbappé !

Publié le 14 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations à ce sujet, Kylian Mbappé assure qu’il n’a jamais tenté de mettre son nez dans le recrutement estival du PSG comme condition pour prolonger son contrat.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi avait fait passer un message clair à Kylian Mbappé, qui réclamerait des garanties sur le recrutement estival du PSG avant d’envisager une prolongation de son contrat : « S’il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 », a indiqué le président du PSG. En clair, Mbappé n’aura pas d’influence sur le mercato, et l’attaquant français a lui-même répondu sur ce sujet dimanche en conférence de presse.

« Je n’ai jamais demandé un seul joueur »