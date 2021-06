Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG relance totalement les plans de Ronald Koeman !

Publié le 14 juin 2021 à 9h30 par La rédaction

Après l'échec Georginio Wijnaldum, qui a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est toujours à la recherche d'un milieu de terrain. Ronald Koeman aurait déjà transmis à sa direction le profil qu'il souhaiterait.

Le PSG contrarie le FC Barcelone. Sur le point de trouver un accord avec Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain a échappé au dernier moment au Barça. Le Néerlandais a finalement décidé de rejoindre Paris, où un contrat de 3 ans et un plus gros salaire l'attendait. Avant cette déconvenue, les Blaugrana se sont montrés très actifs depuis le début du mercato. Le club catalan a déjà enregistré 3 arrivées avec Sergio Agüero, Eric García et Emerson Royal. Malgré une importante activité sur le marché des transferts, Ronald Koeman souhaiterait que sa direction se penche désormais sur un milieu de terrain.

Koeman veut un milieu physique pour oublier Wijnaldum