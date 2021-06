Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une carte à jouer à Barcelone !

Publié le 14 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Miralem Pjanic pourrait s’écrire loin du FC Barcelone cet été, le voir atterrir au PSG serait bien une possibilité. Explications.

Joan Laporta l’a annoncé, Ronald Koeman sera toujours l’entraîneur du FC Barcelone. Toutefois, cette nouvelle n’a certainement pas fait que des heureux en Catalogne. Cela pourrait valoir pour Miralem Pjanic, qui vient de passer une saison très compliquée au Barça. Pas dans les plans de Koeman, jouant très peu, le Bosnien pourrait donc déjà devoir partir pour retrouver le sourire. Et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le PSG est une option pour l’avenir de Pjanic.

Pjanic s’interroge…