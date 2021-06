Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup à la Wijnaldum pour Depay ? La réponse !

Publié le 13 juin 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone serait sur le point de réaliser un nouveau gros coup à 0€. En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay va quitter l'OL et devrait rejoindre le club catalan. Contrairement à Georginio Wijnaldum, l'attaquant néerlandais ne devrait pas faire faux bond au Barça au dernier moment. Sa signature pourrait d'ailleurs être officialisé dès lundi.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le FC Barcelone est dans l'obligation de recruter malin cet été. Arrivé au Barça depuis peu, Joan Laporta a déjà bien commencé son travail pour renforcer l'effectif de Ronald Koeman à prix mini. S'il a déboursé une somme proche de 9M€ pour obtenir 100% des droits d'Emerson Royal, le président du Barça n'a rien dépensé pour Sergio Agüero et Eric Garcia. En fin de contrat avec Manchester City le 30 juin, El Kun et le défenseur espagnol ont signé en faveur du FC Barcelone librement, mais surtout gratuitement. Après Sergio Agüero et Eric Garcia, Joan Laporta aurait souhaité s'offrir les services de Georginio Wijnaldum dans les mêmes conditions. Libre de tout contrat le 30 juin, l'international néerlandais semblait même être tout proche de signer au Barça. Toutefois, le milieu de terrain de Liverpool s'est finalement engagé en faveur du PSG à la dernière minute. Une véritable désillusion pour le FC Barcelone. Alors que Georginio Wijnaldum lui a échappé, Joan Laporta concentrerait désormais tous ses efforts sur Memphis Depay, en fin de contrat le 30 juin avec l'OL. Après avoir négocié pendant de longues semaines avec l'international néerlandais, le président du Barça serait proche de boucler cette opération. Et il ferait le maximum pour en finir au plus vite, et ce, pour ne pas revivre le même scénario qu'avec Georginio Wijnaldum.

Memphis Depay ne devrait pas échapper au Barça