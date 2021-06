Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Buffon envoie un avertissement à Laporta sur son avenir !

Publié le 14 juin 2021 à 17h00 par A.D.

Sur le départ à la Juventus, Gianluigi Buffon a plusieurs offres sur la table pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Alors que le FC Barcelone penserait à le recruter pour en faire la doublure de Marc-André Ter Stegen, l'ancien gardien du PSG a fait clairement savoir que ce genre de challenge ne l'intéressait pas.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Buffon va quitter la Juventus librement et gratuitement. Alors qu'il vient de s'offrir Sergio Agüero et Eric Garcia pour 0€, le FC Barcelone souhaiterait en faire de même avec l'ancien portier du PSG et l'utiliser comme doublure de Marc-André Ter Stegen. Toutefois, le club blaugrana ne serait pas seul sur ce dossier, et devrait notamment se frotter à Parme, premier club de Gianluigi Buffon. Présent en conférence de presse pour la présentation de son académie ce lundi, Gianluigi Buffon s'est prononcé sur son avenir et a laissé clairement entendre que la proposition du FC Barcelone ne lui convenait pas, contrairement à celle des Gialloblù .

Gianluigi Buffon ne veut pas être la doublure de Ter Stegen