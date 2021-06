Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Buffon envoie un terrible message à Laporta !

Publié le 13 juin 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat avec la Juventus, Gianluigi Buffon serait dans le collimateur du FC Barcelone. Toutefois, l'ancien gardien du PSG pourrait plutôt rejoindre Parme, son ancien club. Interrogé sur le sujet, Silvano Martina, le représentant de Gianluigi Buffon, a lâché toutes ses vérités.

Gianluigi Buffon ne défendra plus les couleurs de la Juventus la saison prochaine. En fin de contrat le 30 juin, le gardien de 43 ans va changer de club. En quête de bons coups à prix mini, le FC Barcelone voudrait sauter sur l'occasion et récupérer Gianluigi Buffon librement et gratuitement cet été pour en faire la doublure de Marc-André Ter Stegen. Toutefois, Joan Laporta devrait se faire recaler par l'ancien portier du PSG. En effet, Gianluigi Buffon devrait tourner le dos au président du FC Barcelone pour retrouver Parme, son premier club. Selon les informations de Fabrizio Romano, le portier italien serait proche de rejoindre les Gialloblù . Alors qu'il aurait reçu plus de cinq propositions, dont une du Besiktas, Gianluigi Buffon serait surtout tenté par le projet de Parme. D'ailleurs, le club italien s'activerait déjà pour rafler la mise. D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, la direction parmesane ferait le forcing pour convaincre Gianluigi Buffon et lui aurait déjà préparé un contrat de deux saisons.

Gianluigi Buffon est promis à Parme

D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , Gianluigi Buffon serait bel et bien en route pour Parme. A en croire le média transalpin, le gardien de 43 ans aurait plusieurs pistes pour son avenir, et notamment le FC Barcelone, le Genoa et le Besiktas. Toutefois, il devrait suivre son coeur et rejoindre son tout premier club en Serie B. Comme l'ont indiqué Calciomercato.com et la Gazzetta dello Sport , Parme serait aujourd'hui en pole position pour récupérer Gianluigi Buffon car le joueur voudrait boucler la boucle et finir là où il a commencé. De surcroit, la ville de Parme est proche de Milan, où vit sa famille. Alors qu'il devrait prendre une décision définitive la semaine prochaine, Gianluigi Donnarumma aurait de fortes chances d'opter pour Parme pour occuper un grand rôle, et non pas une place de doublure comme le Barça lui aurait proposé.

«Parme est une option possible, mais...»