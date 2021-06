Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gianluigi Buffon a lâché sa réponse à Joan Laporta !

Publié le 12 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Alors qu’il s’apprête à quitter la Juventus librement cet été, Gianluigi Buffon aurait déjà refusé l’offre du FC Barcelone. Le portier italien veut finir sa carrière en tant que gardien numéro 1, et intéresserait encore plusieurs clubs.

À 43 ans, on pourrait penser que Gianluigi Buffon pense à la retraite, alors que son contrat avec la Juventus se termine le 30 juin prochain. Seulement, le portier transalpin a encore envie de jouer. Libre cet été, Gianluigi Buffon intéresserait plusieurs clubs et notamment le FC Barcelone, séduit par l'expérience de l’Italien à en croire la presse catalane. Cependant, cet intérêt ne serait pas réciproque.

Buffon a dit non au Barça mais reste ouvert à d’autres pistes