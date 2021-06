Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un champion du monde ouvre grand la porte à Leonardo !

Publié le 15 juin 2021 à 4h45 par T.M.

De plus en plus proche de quitter le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bel et bien poser ses valises au PSG cet été.

Après Georginio Wijnaldum, c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait s’engager avec le PSG. Mais le recrutement de Leonardo et Mauricio Pochettino serait loin d’être terminé. En effet, ça négocie encore toujours avec l’Inter Milan pour l’arrivée d’Achraf Hakimi. Alors que le Marocain pourrait ainsi régler le problème au poste de défenseur droit, un autre renfort défensif serait attendu pour venir épauler Presnel Kimpembe et Marquinhos. Et pour cela, il faudrait regarder du côté du Real Madrid avec Raphaël Varane.

Varane décidé à revenir en France !