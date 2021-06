Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette star étrangère !

Publié le 14 juin 2021 à 21h15 par La rédaction

Cherchant du renfort pour l'effectif du PSG notamment en défense, Leonardo se serait remis sur la piste de Kalidou Koulibaly. Néanmoins, le Napoli ne serait pas prêt à trop bouger de ses positions concernant le prix du Sénégalais.

Leonardo serait sur la piste de plusieurs joueurs en vue de la saison prochaine. Le directeur sportif parisien voudrait grandement renforcer l’effectif du PSG cet été. Ainsi, plusieurs noms ont déjà été évoqués, et certains seraient très proches de rejoindre le club de la capitale comme Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi. Mais en plus de cela, les médias italiens ont évoqué une volonté de Leonardo de réactiver le dossier Kalidou Koulibaly. Néanmoins, le prix du joueur, annoncé à 50M€, aurait refroidi le dirigeant du PSG. Et à en croire Aurelio De Laurentiis, la cote du Sénégalais n’est pas prête de descendre.

De Laurentiis ne veut pas en-dessous de 70M€ pour Koulibaly