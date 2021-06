Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour son plan B après Hakimi ?

Publié le 14 juin 2021 à 19h45 par A.D.

En cas d'échec avec Achraf Hakimi, le PSG penserait à recruter Kieran Trippier cet été. Toutefois, le latéral droit de l'Atlético serait de plus en plus proche de Manchester United.

Tombé sous le charme d'Achraf Hakimi, Leonardo tente de le recruter pour cet été. Pour boucler cette opération au plus vite, le directeur sportif du PSG a déjà trouvé un accord contractuel avec l'international marocain et a formulé une première offre à l'Inter, qui avoisinerait les 60M€. Une proposition balayée d'un revers de la main par la direction des Nerazzurri . Alors qu'il ne souhaite pas surenchérir, Leonardo tente d'inclure un ou plusieurs joueurs dans l'opération, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Sachant que les négociations sont compliquées avec le club milanais, le PSG étudierait déjà une option de secours : Kieran Trippier. Toutefois, le club de la capitale serait sur le point de se faire devancer par Manchester United sur ce dossier.

