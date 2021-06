Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a des motifs d'espoir pour Raphaël Varane !

Publié le 14 juin 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester United, le champion du monde français se rapprocherait dangereusement des Red Devils. Mais heureusement pour Leonardo et le club parisien, le dossier Varane serait « calme pour le moment ».

Alors que son bail expirera le 30 juin 2022, Raphaël Varane ne serait pas emballé par l'idée de prolonger. Dans cette optique, le Real Madrid pourrait être contraint de le vendre cet été pour ne pas le voir partir gratuitement un an plus tard. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et à Manchester United. En effet, Leonardo et Ole Gunnar Solskjaer seraient prêts à profiter de la situation contractuelle de Raphaël Varane pour le recruter lors du prochain mercato estival. Et il semblerait que les Red Devils aient une longueur d'avance sur le directeur sportif du PSG en ce qui concerne le défenseur du Real Madrid.

Manchester United bien placé pour Varane, mais...